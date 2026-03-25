Deniz Zeyrek Nefes'teki yazısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’deki grup toplantısını ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile devam eden "mal varlığı" gerilimini köşesine taşıdı. Zeyrek’e göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sadece savunma yapmakla kalmadı, aynı zamanda iktidar kulislerinden gelen bilgileri de sahaya sürdü.

SAVUNMA SANAYİ VE S-400 ELEŞTİRİSİ

Dünkü grup toplantısının başında tarım, hayvancılık ve bölgesel savaş risklerine değinen Özel, Türkiye’nin hava savunma stratejisini sert bir dille eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik "selden kütük topluyorlar" sözlerine yanıt veren Özel, "Biz selden kütük toplamıyoruz ama bu kütükler niye sele kapılmış onu soruyoruz. S-400 güzellemeleri yapan bir iktidarın yönetimindeki Türkiye, bugün neden NATO Patriot bataryalarına muhtaç kaldı?" ifadelerini kullandı.

GÜRLEK’İN İDDİALARINA "HTS" VE "KORUMA" YANITI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in, Özgür Özel’in seçim öncesi Muhittin Böcek ile para karşılığı adaylık pazarlığı yaptığı yönündeki iddialarına Özel’den teknik bir yanıt gelmiş, Özel, İçişleri Bakanlığı tarafından kendisine tahsis edilen koruma ekibinin günlük programlarını kanıt göstererek, iddia edilen tarihte Ankara’da olduğunu kanıtlamıştı.

"BİLGİ KAYNAĞI AK PARTİ BÜROKRASİSİ Mİ?"

Ayrıca Beşiktaş’taki eviyle ilgili "servet artışı" iddialarını da 2021’den bu yana verdiği düzenli mal beyanlarını hatırlatarak reddetti. Bu ayrıntıları hatırlatan Deniz Zeyrek yazısında Özel’in "Bunları bir genel başkana götürmek istiyorsanız bana değil, AK Parti Genel Başkanı’na götürün." cümlesini vurguladı.

Zeyrek, bu sözlerin arkasında AKP içindeki bir rahatsızlığın yattığını söyledi. Özellikle Akın Gürlek’in "paraşütle gelerek" hızla yükselmesi ve kadrolaşmasının, partinin eski tüfeklerini ve bürokratlarını rahatsız ettiği iddia eden Deniz Zeyrek muhalefete akan bu bilgiler AKP içindeki çatlağın bir göstergesi olduğunu öne sürdü.

ZEYREK’TEN SON NOT: GÜRLEK İÇİN ZOR GÜNLER KAPIDA

Deniz Zeyrek'in yazısının sonundaki "AKP tabanında da “paraşütle geldi, herkesi ezip geçerek zirveye oynuyor” algısı büyüyor, besleniyor ve bu algı Gürlek’i yakın gelecekte çok zor durumda bırakabilir. Benden söylemesi." değerlendirmesi de dikkat çekti.