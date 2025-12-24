Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ta forma giyen Deniz Undav, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlar sonrası Türkiye’de gündem olan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deniz Undav, “CanBroke LIVE” isimli YouTube kanalına katılarak Fenerbahçe maçında İsmail Yüksek ile yaşadığı gerginliğin tamamen futbol içinde kaldığını belirtti.

“SİYASİ HİÇBİR ŞEY YOKTU”

Yaşanan tartışmanın politik bir anlam taşımadığını vurgulayan Undav, İsmail Yüksek ile sahada karşılıklı hakaret ettiklerini hatırlatarak, “İsmail Yüksek ile yaşanan olayda siyasi hiçbir şey yoktu. Sahada birbirimize hakaret ettik, futbolda sıkça olan bir durum. Fenerbahçeli bir oyuncuyla tartışınca bunun politik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Futbolla siyasetin ne alakası var?” dedi.

'TÜRKÇE KONUŞAMIYORUM'

Kürt asıllı Alman futbolcu, Türkiye’de siyaset üzerinden hedef alınmasının kendisini çok üzdüğünü ifade ederek, siyasi konularla ilişkilendirilen eleştirilerin haksız olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye’de bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtı da açıklayan Undav, “Türkçe konuşamıyorum. Bu yüzden röportaj talebine ‘Türkçe bilmiyorum’ diye yanıt verdim. Konu provoke etmek değil, gerçekten bilmiyorum.” dedi.

'SERKAN BALCI'YA NEREDEYSE CEVAP VERECEKTİM'

Eski futbolcu Serkan Balcı’nın kendisiyle ilgili açıklamalarına da değinen Undav, bu sözlerin kendisini ciddi şekilde rahatsız ettiğini belirterek, “Serkan Balcı’nın yorumlarını gördüm. Bu beni gerçekten tetikledi, neredeyse Instagram’dan cevap verecektim. Tepki bu kadar büyümese asla özür dilemezdi. Orada içinden geçen başka bir şey olduğu çok belli.” dedi.

'TÜRKLERE KARŞI EN UFAK SORUNUM YOK'

Stuttgart’taki kaptanının Atakan Karazor olduğunu hatırlatan Undav, “Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklere karşı en ufak bir sorunum yok. Eğer olsaydı onunla kutlama yapar mıydım, birlikte yemek yer miydik?” şeklinde konuştu.

Deniz Undav, açıklamasını dünyada yeterince sorun olduğunu ve yeni tartışmalar üretmenin kimseye fayda sağlamayacağını vurgulayarak tamamladı.