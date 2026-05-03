Bursa’da deniz ulaşımını etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilmesi planlanan toplam 6 sefer hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.

İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) hattında saat 08.00 ve 09.30, İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) hattında ise 08.00 ve 10.30 seferleri yer aldı.

Ayrıca Bursa (Mudanya)–Armutlu (İhlas) saat 09.30 ile Armutlu (İhlas)–İstanbul (Kabataş) saat 10.00 seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.