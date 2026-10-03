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Kaynak: AA

Marmara Denizi'nde 8 gündür etkili olan poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında 6 şilep ve tanker beklerken, balıkçılar da fırtına nedeniyle denize açılamıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

BALIKÇILAR DA MAĞDUR

Balıkçılar da Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ava çıkamıyor.

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.