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Kaynak: AA / İHA

Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Altunkaya, 7590 sayılı Kanun'la getirilen gemiadamı istihdamına yönelik idari para cezalarının özellikle küçük ve orta ölçekli deniz turizmi işletmeleri açısından ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, gemilerin asgari donatım belgesinde belirtilen gemiadamı sayısı veya niteliğinde eksiklik bulunması halinde eksik her personel için 250 bin lira idari para cezası uygulanmasının öngörüldüğünü hatırlattı.

"KÜÇÜK TEKNELERLE BÜYÜK GEMİLER AYNI CEZAYA TABİ"

Düzenlemenin tekne boyu, yolcu kapasitesi, faaliyet alanı, işletmenin ekonomik ölçeği ve ihlalin niteliği gibi kriterleri dikkate almadığını belirten Altunkaya, küçük ölçekli turizm tekneleri ile büyük ticaret gemilerinin aynı ceza uygulamasına tabi tutulmasının hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu savundu.

İki veya üç personelle faaliyet gösteren turizm teknelerinde geçici personel eksikliklerinin işletmeleri ciddi mali yük altında bırakabileceğini ifade eden Altunkaya, yaptırımların ölçülü ve orantılı olması gerektiğini vurguladı.

GEÇİCİ PERSONEL EKSİKLİĞİ İLE KASITLI İHLAL AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ

Denizde can ve seyir güvenliğinin tartışılmaz olduğunu belirten Altunkaya, güvenliği sağlamaya yönelik yaptırımların da orantılı olması gerektiğini söyledi.

Altunkaya, hastalık, acil ayrılış veya belge işlemlerindeki gecikmeler gibi geçici nedenlerle oluşabilecek personel eksiklikleri ile kasıtlı ihlaller arasında ayrım yapılmadığına dikkat çekti.

Aynı kanunda bazı idari yaptırımların tekne boyuna göre kademelendirildiğini hatırlatan Altunkaya, gemiadamı cezalarında böyle bir ayrım bulunmamasının orantısızlık oluşturduğunu ifade etti.

DENİZ TURİZMİ İŞLETMELERİ DESTEK DIŞINDA KALDI

Açıklamada, turizm işletme belgeli konaklama tesislerine sağlanan sigorta primi ve istihdam desteklerinin deniz turizmi işletmelerini kapsamadığına da dikkat çekildi.

Altunkaya, bir taraftan destek kapsamı dışında bırakılan deniz turizmi sektörünün, diğer taraftan yüksek idari para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Türkiye'nin yaklaşık 8 bin 500 kilometrelik kıyı şeridi, yat turizmi, marinaları ve tekne üretim kapasitesiyle dünyanın önemli deniz turizmi ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Altunkaya, sektörün ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağladığını söyledi.

Muğla'nın da üretim, ihracat ve turizm gelirleri bakımından deniz turizminin en önemli merkezlerinden biri olduğu belirtildi.

"MAKUL BİR GEÇİŞ SÜRESİ VERİLMELİ"

Kanunun turizm sezonunun en yoğun döneminde herhangi bir geçiş süreci tanınmadan yürürlüğe girmesinin hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Altunkaya, sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi için makul bir geçiş süresi verilmesini istedi.

BODRUM DENİZCİLER DERNEĞİ'NDEN 5 MADDELİK ÇAĞRI

Tuna Altunkaya, 7590 sayılı Kanun'un deniz turizmini ilgilendiren hükümlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Altunkaya'nın talepleri arasında; Deniz turizmi araçlarının büyük ticaret gemilerinden ayrı değerlendirilmesi, Gemiadamı cezalarının işletme ölçeği ve risk durumuna göre kademelendirilmesi, Sabit 250 bin liralık ceza uygulamasının yeniden ele alınması, İlk ihlallerde eksikliklerin giderilmesi için süre tanınması, Deniz turizmi işletmelerinin istihdam desteklerinden yararlandırılması

yer aldı.

Altunkaya ayrıca İMEAK Deniz Ticaret Odası, denizcilik federasyonları, kooperatifler, turizm birlikleri ve tüm denizcilik sivil toplum kuruluşlarını ortak hareket etmeye davet etti.

Dernek Başkanı, deniz turizmi sektörünün sürdürülebilirliği açısından düzenlemenin yeniden ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.