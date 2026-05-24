Deniz tatili isteyenler değil, kültür meraklıları akın ediyor: Yer kalmadı

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ve ilkbahar döneminin Safranbolu'nun yüksek sezonuna denk gelmesinin ilçedeki doluluk oranlarını artırdığını söyledi. Urgancıoğlu, "Biz yüzde yüz dolu geçmesini bekliyoruz. Tatilin 9 güne bağlanması ve ilkbahar dönemine denk gelmesi bizim Safranbolu'da bayram sürecini yüzde yüz dolulukla geçireceğimizi gösteriyor. İşletmecilerimizden aldığımız geri bildirimler de bu yönde" dedi.