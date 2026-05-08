Deniz sıcaklığı rekor seviyelere yaklaştı: Nisan'da en yüksek ikinci seviye

C3S Direktör Yardımcısı ve Stratejik İklim Lideri Samantha Burgess, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Nisan 2026'nın küresel sıcaklıkların kalıcı biçimde yüksek seyrettiğine ilişkin sinyallere yenisini eklediğini belirterek, "Deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere yakın seyrederken yaygın deniz sıcak hava dalgaları görüldü, Arktik deniz buzu ortalamanın oldukça altında kaldı ve Avrupa'da sıcaklık ile yağış açısından keskin karşıtlıklar yaşandı. Bunların tümü, giderek daha fazla aşırılıklarla şekillenen bir iklimin ayırt edici özellikleri." ifadelerini kullandı.