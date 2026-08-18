Şarkıcı Deniz Seki, evinde geçirdiği kazanın ardından süren tedavi sürecine ilişkin yeni bir açıklama paylaştı. Antalya’daki konserinden döndükten sonra evinin balkonunda köpeklerini beslediği sırada ayağı kayan Seki’nin düşme neticesinde leğen kemiğinin kırıldığı ve omurgasının zedelendiği duyurmuştu.

SEKİ'DEN SEVENLERİNE YENİ AÇIKLAMA: DUALARINIZI BENDEN EKSİK ETMEYİN

Hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki sanatçı, operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halen hastanede olduğunu, kendisini iyi hissettiğini ve fizik tedavi sürecine başladığını ifade etti.

Seki, sevenlerine şu sözlerde bulundu:

“Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum”

Seki, en kısa sürede sağlığına kavuşup yeniden sahnelere dönmek istediğini vurgulayarak, “Dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.