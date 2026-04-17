Geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Popstar yarışmasıyla hafızalara kazınan Tamer’den gelen acı haber, dün akşam saatlerinde ortaya çıktı. Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde menajerinin evinde fenalaşan sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Sanat camiasında büyük üzüntü yaratan bu ani kayıp sonrası, Deniz Seki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tamer’e veda etti.

DENİZ SEKİ’DEN YÜREK BURKAN SÖZLER

Deniz Seki mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bazen hayat, insan tam kendi sesini bulmuşken susturur… Rıza Tamer’i kaybettiğimizi öğrendim. Ah Rıza… Acılarıyla, yaralarıyla ama en çok sesiyle dokundu bize. Onun yolculuğunu sadece uzaktan değil, kalbimle izledim. Küllerinden yeniden doğmaya çalışmasını görmek… Ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek… Bazı hikâyeler yarım kalmaz, insanın içine kazınır. Senin sesin hep bizimle, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzur içinde uyu.”