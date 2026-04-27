Deniz Sapmaz, Türk golfü adına tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Genç sporcu, Fransa’da düzenlenecek Jabra Açık Turnuvası’nda yer alarak Avrupa Kadınlar Golf Turu’nda yarışan ilk Türk golfçü olacak.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Türkiye Golf Federasyonu’nun açıklamasına göre Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Golf Turu kapsamında Fransa’nın Evian kasabasındaki Evian Resort Golf Club sahasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek.

TÜRK GOLFÜ İÇİN YENİ DÖNEM

Federasyon açıklamasında, organizasyona katılımın yalnızca bireysel bir başarı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Dünya sıralamasında üst düzey profesyonel oyuncuları bir araya getiren bu prestijli organizasyonda yer almak, yalnızca bireysel bir başarı olmanın ötesinde, ülkemiz golfünün uluslararası alandaki gelişimini ve rekabet gücünü ortaya koymaktadır.” denildi.

GENÇLERE İLHAM OLACAK

Federasyon ayrıca Deniz Sapmaz’ın bu seviyede mücadele etmesinin genç sporcular için güçlü bir mesaj taşıdığını belirtti.

DENİZ SAPMAZ’DAN İDDİALI SÖZLER

Milli sporcu Deniz Sapmaz ise hedeflerini, “Uluslararası sahnede kalıcı olmak ve performansımı en üst seviyeye taşımak istiyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek, hem milli sporcu kimliğimle hem de Ataşehir Golf Kulübü'nün bir oyuncusu olarak en büyük hedefim.” sözleriyle açıkladı.