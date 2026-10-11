Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı, Endonezya'nın Lombok Adası'nda bulunan 4,3 kilometrelik Uluslararası Mandalika Pisti'nde gerçekleştirildi.
DENİZ ÖNCÜ YARIŞI 22. SIRADA TAMAMLADI
14 tur üzerinden koşulan yarışta ELF Marc VDS takımı adına mücadele eden milli motosikletçi Deniz Öncü, 25. sıradan başladığı yarışı 22. sırada tamamladı.
ENDONEZYA'DA ZAFER GUEVARA'NIN
Endonezya Grand Prix'sinde BLU CRU Pramac Yamaha takımı adına yarışan İspanyol pilot Izan Guevara, damalı bayrağı ilk sırada geçerek galibiyete ulaştı.
SIRADAKİ DURAK AVUSTRALYA
Moto2 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı, 25 Ekim'de Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.