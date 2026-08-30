Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 13. ayağı Aragon Grand Prix'sinde milli motosikletçi Deniz Öncü, etkili bir performansa imza attı.

İspanya'nın Alcaniz şehrindeki 5,077 kilometrelik Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen 19 turluk yarışa 18. sıradan başlayan ELF Marc VDS pilotu, rakiplerini birer birer geride bırakarak 8. sıraya kadar yükseldi.

Damalı bayrağı 8. sırada geçen Deniz Öncü, böylece 10 sıra birden kazanırken bu sezonki en iyi derecesini de tekrarladı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Deniz Öncü'nün Aragon'daki mücadelesini Toprak Razgatlıoğlu da yerinde takip etti. Prima Pramac Yamaha MotoGP pilotu Razgatlıoğlu, yarış boyunca milli motosikletçiye destek verdi.

Aragon Grand Prix'sini ITALJET Gresini'den Alonso Lopez kazanırken, Izan Guevara ikinci, David Alonso ise üçüncü sırayı aldı.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nın bir sonraki durağı San Marino ve Rimini Riviera Red Bull Grand Prix'si olacak. Sezonun 14. ayağı, 11-13 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek.