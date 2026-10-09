Kaynak: İHA

Denizlili iş insanı Önallar Gıda Yönetim Kurulu üyesi Alptuğ Önal, sportif balık avcılığı kapsamında yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 5 orkinosu yakalayıp teknesine çekti.

Oltayla yakaladığı dev orkinoslar "7. Geleneksel Orkinos İkramı" etkinliğinde, mangalda ustalıkla hazırlanarak davetlilere sunuldu. Etkinlik, Önallar Gıda tesislerinin bahçesinde gerçekleştirildi. İkramlar arasında ızgarada pişirilen nefis orkinosların yanı sıra paella versiyonu da katılımcıların beğenisine sunuldu. Ayrıca Önallar markasına ait peynir çeşitleri de ikramlar arasında yerini aldı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, her yıl daha da büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Alptuğ Önal, "Toplam beş balığımız var, 900 kilo. Hem yakaladık hem şefimizle beraber kestik, işledik. Denizli gibi aslında denize kıyısı olmayan bir ilde 7. kez orkinos ikramını yapıyoruz. Sağ olsun herkes çok seviyor. Biz hem yemeği hem yedirmeyi seviyoruz. Kapımız herkese açık. Denizli'den, şehir dışından gelen herkes geliyor, oturuyor, yemeğimizi yiyoruz, tanışıyoruz. Her yıl büyüyoruz.

Çünkü misafirimiz artıyor. Misafir arttıkça bizde balık artıyor. Her yıl üzerine koyarak büyüyoruz. Bu sene hem ızgara versiyonumuz var hem de paella versiyonu var. Paella'da da içinde bizim çeşitli aromatik ürünlerimi ve tereyağlarımızı kullanıyoruz. Yani burada misafirlerimize bir gastronomik deneyim sunuyoruz. Bir de balık köfte versiyonunu sunuyoruz. Üstüne tatlımız ve kahvemiz var. Misafir bizim için değerli. Vakit ayırıp geliyorlar. Onları en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Geçen sene noodle yapmıştık bir değişiklik olarak. Bu sene paella yapıyoruz. Her sene de aslında misafirlerimize değişik bir lezzet şöleni sunuyoruz. Yemek yemeyi seviyoruz. Hep beraber olsun" dedi.