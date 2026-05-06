DENİZLERİN YENİ STRATEJİK GÜCÜ: STM YAKTU KİDA SAHNEDE

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, askeri denizcilikteki tecrübesini otonom teknolojilerle birleştirerek geliştirdiği YAKTU Kamikaze İnsansız Deniz Aracı’nı (KİDA) SAHA 2026 Fuarı’nda tanıttı. YAKTU, düşük silüeti ve yüksek vuruş gücüyle modern deniz harbinin asimetrik ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

YAPAY ZEKA VE SÜRÜ KABİLİYETİ

Lansmanda konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, YAKTU’nun en büyük farkının 'sürü zekası' olduğunu vurguladı. Güleryüz, "Birden fazla aracın koordineli şekilde hareket ederek hedefi farklı açılardan baskı altına alabildiği bu sistem, modern savunma hatlarını aşmak için maliyet-etkin bir çözüm sunacak" dedi.

Yapay zeka destekli otonom mimari, araçların kendi aralarında veri paylaşarak görev dağılımı yapmasına olanak sağlıyor.

50 KNOT ÜSTÜ HIZLA NOKTA ATIŞI

Teknik özellikleriyle rakiplerine gözdağı veren YAKTU, 5,8 metre boyu ve kompakt tasarımı sayesinde radarlar tarafından tespit edilmesi zor bir yapıya sahip.

Sürat: 50 knotun (yaklaşık 93 km/s) üzerindeki azami hızıyla hareketli hedeflere hızla angaje olabiliyor.

Menzil: 200 deniz milini aşan harekat yarıçapıyla geniş bir operasyon sahasını kontrol edebiliyor.

Haberleşme:Hem görüş hattı (LOS) hem de uydu (SATCOM) desteğiyle her türlü ortamda ağ destekli harekat kabiliyetini koruyor.

MAVİ VATAN'IN YENİ AYDINLIĞI

İsmini 'yakmak' ve 'aydınlık' anlamlarından alan YAKTU, 1,7 ton deplasmanı, dizel ana makinesi ve su jeti (waterjet) sistemiyle çevikliğini en üst seviyeye çıkarıyor. Gece ve gündüz kesintisiz görev icra edebilen sistem, kıyıdan veya farklı deniz platformlarından suya bırakılarak stratejik su üstü hedeflerine yönelik hassas taarruzlar gerçekleştirecek.

YAKTU KİDA, sahip olduğu yerli donanım ve milli yazılım mimarisiyle, Türkiye’nin denizlerdeki caydırıcılığını yeni bir boyuta taşımaya aday görünüyor.