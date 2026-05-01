Yeni sezon öncesi transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlarken, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü.
Deniz Gül'e 2 Süper Lig devi talip: Hangi takıma yakın olduğu belli oldu
Trabzonspor ve Galatasaray'ın ilgilendiği Deniz Gül transferinde bordo-mavililerin bir adım önde olduğu, genç golcünün ise daha fazla forma şansı için karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.
DENİZ GÜL SÜPRİZİ! TEMASLAR BAŞLADI
Ara transferde Konyaspor’dan kadrosuna kattığı Umut Nayir’den istediği verimi alamayan bordo-mavililerin, FC Porto forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül için temaslara başladığı ileri sürüldü.
Oyuncuyla ilgili bir diğer iddia ise Galatasaray’ın da ilgisinin bulunduğu ancak transferde Trabzonspor’un bir adım daha önde olduğu yönünde.
TRABZONSPOR ÖNDE
Habere göre Porto’da istediği kadar süre alamayan Deniz Gül, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bu nedenle Trabzonspor’un teklifine daha yakın olduğu ifade ediliyor.
2029’A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Bu sezon Porto’da 41 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki 1.90 boyundaki santrforun, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
İsveç’te doğan ve tercihini Türkiye'den yana kullanan Deniz Gül, milli formayla 6 maçta 1 gol kaydetti.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
2024-25 sezonu başında Hammarby’den 4.5 milyon euro bonservisle FC Porto’ya transfer olan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro seviyesinde bulunuyor.