Deniz Gül'e 2 Süper Lig devi talip: Hangi takıma yakın olduğu belli oldu

Trabzonspor ve Galatasaray’ın ilgilendiği Deniz Gül transferinde bordo-mavililerin bir adım önde olduğu, genç golcünün ise daha fazla forma şansı için karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.

İbrahim Doğanoğlu
Yeni sezon öncesi transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlarken, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ileri sürüldü.

DENİZ GÜL SÜPRİZİ! TEMASLAR BAŞLADI

Ara transferde Konyaspor’dan kadrosuna kattığı Umut Nayir’den istediği verimi alamayan bordo-mavililerin, FC Porto forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Deniz Gül için temaslara başladığı ileri sürüldü.

Oyuncuyla ilgili bir diğer iddia ise Galatasaray’ın da ilgisinin bulunduğu ancak transferde Trabzonspor’un bir adım daha önde olduğu yönünde.

TRABZONSPOR ÖNDE

Habere göre Porto’da istediği kadar süre alamayan Deniz Gül, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bu nedenle Trabzonspor’un teklifine daha yakın olduğu ifade ediliyor.

2029’A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu sezon Porto’da 41 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 21 yaşındaki 1.90 boyundaki santrforun, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İsveç’te doğan ve tercihini Türkiye'den yana kullanan Deniz Gül, milli formayla 6 maçta 1 gol kaydetti.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

2024-25 sezonu başında Hammarby’den 4.5 milyon euro bonservisle FC Porto’ya transfer olan genç oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

