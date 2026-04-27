Portekiz Premier Ligi'nin 31'inci haftasında lider Porto kümede kalma mücadelesi veren Estrela'ya konuk oldu.

DENİZ GÜL PORTO'YU GALİBİYETE TAŞIDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli forvet Deniz Gül ilk yarıda attığı gollerle Porto'yu galibiyete taşıdı.

Deniz Gül, Estrela karşısında kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor! 🇹🇷 pic.twitter.com/NMDOEX4xWc — S Sport (@ssporttr) April 26, 2026

MİLLİ FORVET İLK YARIYA GOLLERİYLE DAMGA VURDU

Henüz 17'inci dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren genç yıldız Porto'yu 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonlarına yaklaşılırken 37'de bir kez daha sahneye çıkan Deniz Gül yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

ESTRELA FARKI BİRE İNDİRSE DE YETERLİ OLMADI

Porto uzun süre iki farklı üstünlüğünü korusa da 79'da Jovane Cabral'ın golüyle farkın bire inmesine engel olamadı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Porto Deniz Gül'ün golleriyle sonuca giderek Estrela'yı 2-1 mağlup etti.

ŞAMPİYONLUK ARTIK AN MESELESİ

Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Porto en yakın takipçisi Benfica ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu ve bitime 3 hafta kala şampiyonluk için geri sayıma geçti.