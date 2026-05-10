Porto, Portekiz Ligi’nin 33. haftasında deplasmanda AVS karşısında sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.



AVS’DEN ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Ev sahibi ekip AVS, 23. dakikada Roni’nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı avantajlı kapattı.



DENİZ GÜL’DEN PORTO ADINA TEK GOL

Porto’nun karşılaşmadaki tek sayısı 53. dakikada Deniz Gül’den geldi. Asisti ise B. Sainz yaptı. Milli oyuncu 90 dakika sahada kaldı.



AVS FARKI AÇTI

İkinci yarıda AVS, 58. dakikada Roni ve 80. dakikada Aderlan Santos’un golleriyle skoru 3-1’e taşıdı.



PORTO 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin uzatma dakikalarında Porto’dan Dominik Prpic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



PUAN DURUMU

Bu sonuçla AVS puanını 20’ye yükseltirken, şampiyonluğunu daha önce ilan eden Porto 85 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA

Porto, sahasında Santa Clara’yı ağırlayacak. AVS ise deplasmanda Moreirense ile karşılaşacak.