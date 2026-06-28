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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" isimli yeni stand-up gösterisini ücretli dijital platformlar yerine 24 Haziran'da doğrudan YouTube üzerinden izleyicisiyle buluşturdu. Gösterinin kısa süre içinde 4,5 milyon izlenme barajını aşması kadar, Göktaş'ın aldığı bir karar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MİLYONLUK İZLENMEYE "REKLAMSIZ" YAYIN

Göktaş, milyonlarca kişiye ulaşan videosunda YouTube'un para kazanma özelliğini (monetization) aktif etmedi. İzleyiciler, 1 saati aşan gösteriyi araya giren reklamlar olmadan kesintisiz bir şekilde izleme fırsatı buldu.

Komedyenin bu eseri yüksek bedellerle dijital platformlara satmak veya YouTube üzerinden ciddi bir reklam geliri elde etmek yerine ücretsiz ve reklamsız olarak sunması sosyal medyada dikkat çekti.

SİYASİ MİZAHA "MİLLİ GÜVENLİK" ENGELİ

"Ölü Deniz" gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri'deki tutuklu siyasetçiler ve CHP'deki iç tartışmalar gibi güncel siyasi konular mizahi bir dille ele alındı. Gösteriden kesilen kısa videolar X (Twitter) ve Instagram gibi platformlarda hızla yayılarak milyonlarca kez görüntülendi.

Ancak bu popülerliğin ardından gösterinin bazı bölümlerine hukuki kısıtlama geldi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) aktardığı bilgiye göre; gösteriden paylaşılan bazı videolara 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi (millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması) gerekçe gösterilerek erişim engeli kararı verildi. Bu kararın ardından söz konusu kesitler, X platformu tarafından Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez hale getirildi.