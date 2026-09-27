‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisinin ardından yurt dışındaki tatilinden dönen komedyen Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alınmasının ardından 3 Temmuz’da tutuklandı. Göktaş, 87 gündür cezaevinde bulunuyor.

Kamuoyunda ‘kuyu tipi’ olarak bilinen, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Göktaş hakkında, üç farklı suçlamadan 2 yıl 2 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Göktaş, yarın (28 Eylül) ilk kez hakim karşısına çıkacak.

'BAKALIM ARABA KORNASINI ÖZLEMİŞ MİYİM?'

Deniz Göktaş, yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabından cezaevinden yeni bir paylaşım yaptı. Göktaş, paylaşımında yarınki duruşmasına da dikkat çekti.

Göktaş, "88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?" dedi. Göktaş, şunları dile getirdi:

"Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan selamlar, yarın, 28 Eylül Pazartesi, Çağlayan Adliyesi’nde saat 10:00’da duruşmam var.

88 gün sonra ilk kez kelepçeleneceğim ve araba kornası duyacağım. Kelepçeyi özlemediğim kesin, bakalım araba kornasını özlemiş miyim?

İyiyim. Güneş olmadan da yaşanıyormuş, güneş abartılmış bir balonmuş.

'SINIF ATLAMA HEYECANI'

Biraz da cezaevinden havadisler: Sınıf atlama heyecanı var Karatepe’de mahallemize 2 özel jeti olan komşu taşındı. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor. Ben de buna uygun olarak bu tweette “zengin derdi” sayılacak bir konu seçtim: Cezaevi ve müzik.

“Müziksiz yaşayamam” tipi bir insan hiç olmadım, hatta epey de yaşarım ama “müziksiz 88 gün yaşayamam” tipi bir insanmışım meğer. Rüyalarımdan birinde; tahliye olduğumu fark edince hemen Peyk açıyordum ama Peyk olmayan bir şey çalıyordu. Radyo ve Dream Türk var ama hep Peyk olmayan bir şey çalıyor.

Şimdi övmeye çekiniyorum; TRT 2’yi övdüm, son 1 aydır yok. Radyo 3 sağolsun, Gojira çaldı 1 saat. Böyle mucizevi anlar dışında pek seçenek yok. Bu yüzden bu yaşa kadar ergen inadıyla taşıdığım Türkçe pop alerjimi aşmam gerekti. Bu hafta savunmama hazırlanırken 24 saat boyunca Dream Türk açıktı. Sadece yan komşum Haluk Levent, Mamak Türküsü ya da Haziran’da Ölmek Zor çaldığında TV’yi kapatıp avluya çıkıyorum. Kuyu tipinin tek iyi yanı akustiği olabilir.

24 saat Dream Türk izlerseniz 4 kere Ezhel’i görebiliyorsunuz, özledik. Onun dışında Türkçe pop. Girl Band, Boy Band ve Karışık Band salgını var, herkes dikkatli olsun. Kalabalık ortamlara girmeyin, aniden bir koreografinin parçası olabilirsiniz.

Favorilerim:

Eypio & Sibel Can – Kıyamam

Mabel Matiz – Umrumdışı

Hücremde Mabel Matiz’in “Ben büyüttüm boy boy” dansını yaparken infaz koruma memuruna yakalandım. Bir kere de derbi günü MasterChef izlerken yakalanmıştım, iki etti.

Savunma öncesi gündemden uzaklaşmak için seçtiğim bu yumuşak konuyu burada yazdığım bir rap ile bitireyim. Sabah 9’da ekmek dağıtımı oluyor. Haftada birkaç gün de ekmekle birlikte poğaça veriliyor ve kruvasan neşesi yaşanıyor. O günler önce koridorda servis tezgâhının tekerleğinden çıkan sesler yankılanıyor. Sonra dağıtımı yapan memur bozacı gibi bir nağmeyle bağırıyor: “Ekmek ve poğaçaaaa”

(Fuat Ergin tarzı bir flow’la)

Ekmek ve poğaça

Vaktimiz bolca

Cicibebe olmasa

Halimiz n’olcak

Menü ful carbo

Ne peynir ne yarım kadeh Doluca

Haluk, Cem, Özkan, ben

D Blok dört yapraklı yonca

Görüşmek üzere."