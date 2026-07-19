Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube platformunda izleyiciyle buluşan "Teke Tek Bilim" programının son yayınına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, edebiyat dünyasının ünlü yapıtı hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Stand-up sanatçısı Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli sahne performansında ikiliyi mizahi bir dille ele alması ve bu anların dijital mecralarda yayılmasının ardından konu yeniden masaya yatırıldı.

Program esnasında Altaylı, Göktaş'ın gösterisindeki ifadeleri hatırlatarak Şengör’e, Lev Tolstoy’un ölümsüz eseri Anna Karenina'nın başkarakteri için geçmişte sarf ettiği ağır sözlerin ve küfürlerin doğru olup olmadığını sordu.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Ünlü jeolog Celal Şengör, bu ifadeleri Altaylı’nın yanında kullanmadığını fakat kesinlikle arkasında olduğunu dile getirdi. Tolstoy’un iki büyük eserini incelediğini belirten Şengör, "Harp ve Sulh" romanını muhteşem bulduğunu aktarırken, "Anna Karenina" romanının başkarakterinin eylemlerinden dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Altaylı’nın “bir roman karakterine sövmek sana mı kaldı” sorusu üzerine Şengör, roman kahramanına yönelik bakış açısının değişmediğini vurgulayarak eşine sadakatsizlik gösteren bir karaktere yönelik söylemlerini yineledi.

"BEN MUHAFAZAKÂR BİR ADAMIM"

Fatih Altaylı’nın bir roman karakterinin özel hayatına yönelik bu denli keskin ifadeler kullanılmasını eleştirmesi üzerine Şengör, kendi yaşam felsefesine dair açıklamalarda bulundu. Kendisini muhafazakâr bir birey olarak tanımlayan Şengör, aile hayatında sadakate büyük önem verdiğini ve toplumun da genel anlamda düzenli, mazbut bir yaşam sürmesini arzu ettiğini dile getirdi. Altaylı ise kendi yaşam biçimlerinin de bu yönde olduğunu belirtmekle birlikte, başkalarının hayatlarına müdahale etme haklarının bulunmadığı notunu düştü.