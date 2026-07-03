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Ünlü komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamaları yöneltilen Göktaş’ın, yurt dışına kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Göktaş’ın tutuklanmasına bir tepki de stand-up gösterisinde kendisine yönelik şakalar yaptığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.

'ONA VERİLEBİLECEK EN BÜYÜK CEZA GÜLMEMEKTİR, TUTUKLAMAK DEĞİL'

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ümit Özdağ, Deniz Göktaş’ın mesleğinin komedyenlik olduğunu hatırlatarak tutuklama kararına tepki gösterdi. Özdağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Komedyen Deniz Göktaş yurtdışından dönünce havaalanında ters kepçeyle gözaltına alındıktan sonra cumhurbaşkanına hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmiş ve yurtdışına kaçma şüphesi olduğu için tutuklanmış. Mesleği komedyenlik. Adı üzerinde komiklik yapıyor. Eğer yaptığı şakalara kızıyorsanız Ona verilebilecek en büyük ceza gülmemektir, tutuklamak değil! “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara” diye doğrudan ayetlerle hem de siyaset yaptığını anlatmak için alay ettiği iddia edilenlerin büyükelçi yapıldığı bir ülkede kimse bana Deniz’in dini değerleri aşağıladığı için tutuklandığını söylemesin."

Açıklamasının devamında Göktaş'ın sahnedeki sözlerine esprili bir dille atıfta bulunan Özdağ, "Deniz, beni Oxford’a davet etmişlerdi, seni de davet etmişler. Ben Silivri’de iken sen Oxford’a gitmiştin. Şimdi sen 'devletimle' sorun yaşadığın için Silivri’desin. Galiba benim Oxford’a gitme zamanım geldi" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, daha önce kapalı gişe sergilediği stand-up gösterisinde, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi bünyesinde yer alan tarihi münazara kulübünün Türk öğrenciler tarafından yönetilmesini ve etkinlik takvimini diline dolamıştı.

Göktaş, kulübün şubat ayı programında kendisinin yanı sıra siyasilerden Ali Babacan ve Ümit Özdağ'ın da davetli olduğunu belirterek sahnede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu ana kadar iki üniversitede çıkabildim; biri Oxford, biri Trabzon. Size güzel bir haber vereyim: Oxford'un 800 yıllık münazara kulübünü ki İngiltere'ye başbakanlar, Boris Johnson'lar çıkarmış 800 yıllık münazara kulübünü Türkler ele geçirmiş. Ve şubat ayında şöyle bir program yapmışlar: Benden önceki hafta Ali Babacan'ı çağırmışlar, sonra ben, benden sonraki hafta Ümit Özdağ. Bu gerçek. Ya belli ki orada memleket hasretiyle kafayı yakmış bir ekip var. Allah kimseyi Ümit Özdağ ile Ali Babacan arasında bırakmasın ya. En son orada kalan Alevi'nin halini görüyoruz ya, çok zor bir konum. Ümit Özdağ tabii programa katılamadı, şubat ayında devletiyle küçük bir problem yaşadığı için..."

Göktaş'ın sahnede bahsettiği bu "devletle yaşanan küçük problem" ve Oxford göndermesi, tutuklanma kararının ardından Ümit Özdağ'ın bizzat paylaştığı destek mesajıyla yeniden gündeme oturmuş oldu.