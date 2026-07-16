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T24'ün aktardığı bilgilere göre, TuzBiber Stand-Up organizasyonunun katkısıyla festivale seçilen gösterinin biletleri, edfringe.com üzerinden 1,5 sterlinden (yaklaşık 60 TL) satışa çıkarıldı.

Göktaş, söz konusu gösterisini daha önce Harbiye'de sahnelemiş, ardından YouTube kanalında yayımlamıştı. Video, yayınlandıktan sonraki ilk üç haftada yaklaşık 13 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Komedyen hakkında, gösteride yer alan ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışından Türkiye'ye dönüşünün ardından gözaltına alınan Göktaş, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Öte yandan, "Ölü Deniz" gösterisi için erişim engeli kararı verilmesine rağmen, video haberin yayımlandığı tarihte YouTube platformunda erişilebilir durumda bulunuyor.