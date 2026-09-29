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Kaynak: Haber Merkezi

88 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş'ın cezaevi çıkışında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Göktaş, özgürlüğüne kavuşmasının ardından tutuklu bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Mehmet Pehlivan'dan bahsetti.

Göktaş, cezaevinden üç kişinin birlikte ayrılmasını hayal ettiğini belirterek, Dedetaş ve Pehlivan ile aynı arabayla İstanbul'a dönmeyi umduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

"BENİ SEVİNÇTEN AĞLATTI"

Deniz Göktaş'ın sözlerine Sinem Dedetaş'tan yanıt geldi. Dedetaş, Göktaş'ın tahliyesinden büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, birlikte dönme hayalini haberlerde duymasının kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Dedetaş, "Beraber bir arada dönme hayalini, bugün haberlerde senden duymak beni çok duygulandırdı ve sevinçten ağlattı" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR GÜNLERDE BUNUN MUHABBETİNİ YAPMAK İSTERİM"

Mesajında Göktaş'ın cezaevi günlerine ilişkin sözlerine de göndermede bulunan Dedetaş, "Ekmeğin yanında gelen poğaça" ifadesinin yarattığı duyguyu anlayabilecek sayılı kişilerden biri olduğunu söyledi.

Dedetaş, özgür günlerde Göktaş ile yaşadıkları üzerine konuşmak istediğini belirterek mesajını sevgi ve selamlarını ileterek tamamladı.