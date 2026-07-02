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Kaynak: ANKA

Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, müvekkilinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve 3 Temmuz Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edileceğini açıkladı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deniz Göktaş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" ile 216/3. maddesinde yer alan "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları kapsamında 29 Haziran 2026'da soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmayı öğrendikten sonra Türkiye'ye dönen Göktaş'ın İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını aktaran Aslan, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüğünü ve avukatı eşliğinde ifadesinin alındığını ifade etti.

Aslan, "Müvekkilimin sağlık durumu iyidir. 3 Temmuz Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilecek ve saat 10.30'da hâkimlik karşısına çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.