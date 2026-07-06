Kaynak: Haber Merkezi

"Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi sebebiyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a şaşırtıcı bir destek geldi. Kendisini mesih olarak gören Hasan Mezarcı, sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Mezarcı paylaşımında, Her Cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara" dediği öne sürülen Egemen Bağış'a da gönderme yaparak, "Deniz Göktaş saray yalakaları gibi "Bakara makara" yapsaydı, dinle alay etmiş sayılmaz, Bakan veya Büyükelçi yapılırdı!" dedi.

'TEK SUÇU TEK ADAM REJİMİNE KARŞI DURMAK'

Mezarcı ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"Komedyen Deniz Göktaş Erdoğan'a "diktatör" demiş, Kur'an'a "son kitap" denmesiyle ilgili espri yapmış. Cumhurbaşkanı’na hakaret ve dînî değerleri aşağılama suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmiş. Buna da şükür! Şeriatla yönetilen bir ülkede olsaydı, katline fetva verilip idam edilirdi. Deniz Göktaş'ın suçu tek adam rejimine karşı dik durmak, Saray yalakası olmamak! Saray yalakaları gibi "Bakara makara" yapsaydı, dinle alay etmiş sayılmaz, Bakan veya Büyükelçi yapılırdı!"