Komedyen Deniz Göktaş, YouTube üzerinden yayımladığı "Kelle Koltukta" temalı ve "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinde; siyasi, sosyolojik, ekonomik ve dini şakalarla izleyenleri güldürmüştü. Video tüm sosyal medya mecralarında hızla yayılırken, iktidara yakın medya ve kalemler Deniz'i hedef göstermiş aynı zamanda hakkında CİMER'e de şikayetlerde bulunulmuştu.

Muhalefet kanadında ise Göktaş'ın Ekrem İmamoğlu esprilerine epeyce gülünmüş, Özgür Özel CHP grup toplantısında Göktaş'a geniş bir paragraf ayırmış, şu sözlerle sahip çıkmıştı;

İktidarı da eleştiriyor, bizi de eleştiriyor. Saraçhane'yle, mitinglerle ilgili kısımlarda dalga geçiyor. Ekrem Başkan'ı da eleştiriyor, okuduğu kitaplar üzerinden şaka yapıyor. Erdoğan'ı da eleştiriyor ama dediği şu kadar. 'Ben onun terapistliğine talibim ama beni tutmazlar, aileden para içeride kalsın diye aileden tutarlar' diyor. Sonra Kur'an-ı Kerim üzerinden bir espri yapıyor. '600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ardından da 'Ben olsam korkarım, daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başka da bir şey yok. Gösteri videosunu bir gece içinde engelleyip hakkında soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda

Göktaş ise o sıralar gösteri sonrası planladığı yurt dışı tatilindeyken; Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasına girmişti. İktidar medyasının git gide artan hedef göstermeleri sonucu Göktaş hakkında soruşturma açıldı.

Eleştirilerin dozajının artmasının ardından sosyal medya hesabından yine kendi tarzı ve mizanseniyle açıklamada bulunan Deniz Göktaş, "bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor." demişti. Dediği gibi oldu, tatili bitince döndü.

Hakkında soruşturma açılmasının ardından Türkiye'ye dönüşü sonrası gözaltına alınacağını bilen Göktaş, 2 Temmuz Perşembe günü yurda döndüğü sırada İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Bugün Göktaş'ın mahkemesi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra birçok sivil toplum örgütü, sanatçı ve akademisyen Göktaş'a destek için bugün Çağlayan Adliyesi'ndeydi.

Göktaş bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanma gerekçesi ise "kaçma ihtimali" ve "delil karartma" şüphesi olarak belirtildi. Oysa Göktaş, soruşturma olduğunu ve gözaltına alınacağını bilerek Türkiye'ye dönmüştü.

Göktaş'ın gösterisinde en çok dikkat çeken sahnelerden birisi de "Neşemizi çalamayacaklar" mizanseni olmuştu. Göktaş tutuklama kararının arından avukatı aracılığıyla sevenlerine şu mesajı yolladı; NEŞEMİZİ ÇALAMAYACAKLAR