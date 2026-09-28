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Kaynak: Haber Merkezi

Komedyen Deniz Göktaş, yaklaşık üç yıldır turnesini yaptığı ‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisini 24 Haziran’da YouTube’a yükledikten sonra ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamalarıyla 3 Temmuz’da tutuklanmıştı.

Göktaş, taklaşık 3 ay sonra ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Savunmasının ardından mahkeme Göktaş’ın tutukluluk durumunu değerlendirecek.

‘Ölü Deniz’ 8 Temmuz’da Türkiye’de erişime engellenmişti. Gösteriden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları da erişime engellendi.

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