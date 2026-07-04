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3 Temmuz'da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş ile dayanışma amacıyla Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenmesi planlanan "Ölü Deniz" gösterimi yasaklandı. Kadıköy Kaymakamlığı, etkinliğin "toplumda infial uyandırabileceği" gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm açık alan etkinliklerini bir gün süreyle durdurdu.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin "toplumda infial uyandırabileceği" öne sürüldü. Kaymakamlığın açıklamasında, 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de Yoğurtçu Parkı'nda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, faaliyetin gerçekleşmesi durumunda "toplumsal iç barışı tehdit edebileceği", "provokatif amaçlı olayların yaşanabileceği" ve başkalarının hak ile özgürlüklerinin tehlikeye düşebileceğine dair kuvvetli deliller elde edildiği savunuldu.

TÜM AÇIK ALAN ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Karar kapsamında Kadıköy ilçe sınırları içerisindeki tüm açık alan etkinlikleri durduruldu.

Kaymakamlık açıklamasında, 4 Temmuz 2026 saat 08.00'den 5 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar Kadıköy sınırlarındaki caddelerde, sokaklarda, meydanlarda ve ana arterlerde her türlü toplantı, basın açıklaması, miting, yürüyüş, oturma eylemi, afiş asma ve stant açma gibi eylemlerin 2911 ve 5442 sayılı kanunlar gereğince yasaklandığı bildirildi.