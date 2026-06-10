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Kaynak: AA

Edirne’nin Enez ilçesinde, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen deniz dibi temizliği çalışmasında çok sayıda atık denizden çıkarıldı.

Enez Kaymakamlığı ile Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe Enez Kaymakamı Merve Ayık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği ve Liman Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Saros Körfezi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı ekipler deniz tabanındaki atıkları toplamak için su altına indi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda deniz dibinden araç lastikleri, plastik atıklar ve çeşitli atık malzemeler çıkarıldı. Toplanan atıklar kıyıya taşınırken, Enez Belediyesi ekipleri tarafından bertaraf edilmek üzere ilgili alana sevk edildi.

Temizlik faaliyetinin ardından dalgıçlar denizde Türk bayrağı açarak çevrenin korunmasına yönelik farkındalık mesajı verdi.

Etkinlik kapsamında denizlerin temiz tutulmasının ve çevre bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.