Sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya tarafından X üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlara maruz kaldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Akkaya’ya 2 ay süreyle uzaklaştırma ve iletişim araçlarıyla rahatsızlık vermeme yönünde tedbir kararı vermişti.

Deniz Akkaya’ya hapis şoku! - Resim : 1

Ancak Akkaya’nın karara rağmen Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi.

Deniz Akkaya’ya hapis şoku! - Resim : 2

ZORLAMA HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Habertürk'ün haberine göre, mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbirlerin ihlal edilmesi nedeniyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına hükmetti. Deniz Akkaya’nın bu karara karşı yasal süre içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Eğer itiraz reddedilirse, cezanın infazı gerçekleştirilecek.

Deniz Akkaya’ya hapis şoku! - Resim : 3

DAHA ÖNCE DE ZORLAMA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Deniz Akkaya, daha önce de farklı isimlerle yaşadığı mahkeme süreçleri nedeniyle iki kez daha zorlama hapsi cezası almıştı.