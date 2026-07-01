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Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızının koruma altına alınmasıyla uzun süre sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Deniz Akkaya'nın gözaltına alındığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından açıklama yapan Deniz Akkaya, söz konusu olayda gözaltına alınmadığını, dosyada şikayetçi tarafın kendisi olduğunu ifade etti.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Kartepe Maşukiye'de yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak yardım istediği aktarılan Akkaya'nın, yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye gelerek arkadaşının evine yerleştiği iddia edildi.

Yerleştiği günden bugüne evde sürekli huzursuzluk çıkardığı öne sürülen Deniz Akkaya'nın, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

Arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başladığı öne sürülen ünlü mankenin, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı öne sürüldü. Evde yükselen tansiyon ve yaşanan taşkınlık sonrasında, Kürşat A.'nın durumu emniyet güçlerine bildirdiği aktarıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin, Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı iddia edilmişti.

AKKAYA İDDİALARI YALANLADI

Mustafa Kadir Mercan'ın haberinde ise Deniz Akkaya, söz konusu olayda gözaltına alınmadığını, dosyada şikayetçi tarafın kendisi olduğunu söyledi. Akkaya, farklı bir olay nedeniyle karakola giderek idari para cezası ödediğini, iki olayın ise birbiriyle karıştırıldığını söyledi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kiracı olarak kaldığı villanın sahibi hakkında “cinsel taciz”, “tehdit” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” iddialarıyla şikayetçi oldu. Ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini, ittiğini ve bahçe demirlerine sıkıştırdığını öne sürdü. Ev sahibinin uyuşturucu kullandığını gördüğünü ve “Evde el bombam ve silahım var” dediğini iddia etti. Eve döndüğünde bahçe kapısının kilitli olduğunu ve oda anahtarının alındığını ileri sürdü.