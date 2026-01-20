Bir dönem mankenlik yapan Deniz Akkaya, Seda Akgül’e yönelik mahkeme tarafından verilen koruma kararına uymadığı gerekçesiyle daha önce üç gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı. Akkaya’nın bu karara yaptığı itirazın reddedildiği ve cezanın kesinleştiği kamuoyuna yansımıştı.

Gelişmelerin ardından Seda Akgül, Deniz Akkaya’nın tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildiğini, ayrıca dikkat çekmemek amacıyla sosyal medya hesaplarını bir arkadaşına devrettiğini öne sürdü.

Bu iddialar üzerine Deniz Akkaya, kişisel sosyal medya hesabından video paylaşımları yaparak tutuklu olmadığını savundu ve hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Kezban bunlar özellikle

@lubeayar yaptığınız haberi de içine koydum ki video eski demeyin diye

Siz Soner Yalçın gibi evladini Silivriden kurtulmak için kullananlara alışmışsınız

Bizde öyle şeyler yok

Ayrıca adaletin kestiği parmak acımaz.

Biz sizin gibi Ağlamayız

Gerekirse gideriz .

Ama o bugün değil