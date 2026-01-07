Sunucu Seda Akgül, Deniz Akkaya’nın sosyal medya platformu X üzerinden kendisine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla yargıya başvurmuştu.

Başvuru sonucunda Akkaya hakkında, Akgül’ü iletişim araçlarıyla rahatsız etmesini yasaklayan iki aylık bir tedbir kararı alınmıştı.

Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akkaya’nın yasak kararına rağmen paylaşımlarına devam ettiğini belirleyerek, 6284 sayılı Kanun kapsamında 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine hükmetti.

"TEMEL HAK" SAVUNMASI KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Deniz Akkaya, söz konusu sosyal medya paylaşımlarının tedbir kapsamına alınmasının "temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması" olduğunu ileri sürerek karara itiraz etti. Ancak Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan itirazı yerinde bulmayarak reddetti.

Bu kararla birlikte hapis cezası hukuken kesinlik kazandı. Akkaya’nın önümüzdeki günlerde cezasını infaz etmesi bekleniyor.

Süreç, koruma kararlarının ihlali durumunda uygulanan yaptırımlar açısından emsal niteliği taşıyor.