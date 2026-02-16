Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nın 10. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metre elemeleri Milano Buz Pateni Arena’da tamamlandı. Türkiye adına yarışan Denis Örs çeyrek finale çıkmayı başardı, Furkan Akar ise ceza nedeniyle elendi.

Beşinci seride piste çıkan Denis Örs, 44.651 saniyelik performansıyla yarışı bitirdi. Çinli rakibi Long Sun’un ceza alması sayesinde en iyi üçüncüler arasına girerek çeyrek final hakkı kazandı. İlk kez olimpiyat tecrübesi yaşayan milli sporcu, 18 Şubat Çarşamba günü TSİ 22.15’te çeyrek finalde mücadele edecek. Yarı final ve final müsabakaları da aynı gün yapılacak.

Diğer milli sporcu Furkan Akar, ikinci eleme serisinde yarıştı. Son bölümlerde rakibinin çarpmasıyla düştü. Daha önce geçiş hakkı vermediği ve kulvar ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza görerek yarış dışı kaldı. Pekin 2022’de 1000 metrede 6. olan Furkan Akar, ikinci olimpiyatında elemeleri aşamadı.