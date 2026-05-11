Olay, Yenikarpuzlu beldesi yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, balık tutmak amacıyla kanal kenarına giden Mehmet Sezer, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü. Sezer’in suya kapıldığını fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye kısa sürede jandarma, sağlık ekipleri, AFAD ve deniz polisi sevk edildi. Suyun akıntılı olması nedeniyle arama çalışmaları için Tekirdağ’dan dalgıç polisler talep edildi. AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşların da destek verdiği koordineli çalışmalar neticesinde, talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Mehmet Sezer’in cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi ve işlemler için İpsala Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.