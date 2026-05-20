DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Teknolojiye ilgi duyan gençleri erken yaşta tespit etmeyi amaçlayan programa bu yıl 182 bin 800 öğrenci başvurdu. 10 Nisan–8 Mayıs 2026 tarihleri arasında 81 ilde, 133 merkezde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi.

DENEYAP Türkiye Projesi, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve onları geleceğin mühendisleri ile teknoloji liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 4, 5, 8 ve 9. sınıf ile lise hazırlık öğrencileri seçme sürecine dahil oldu. Üç aşamalı sistemin ilk adımı olan e-sınav, ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulandı.

Adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Resmi bilgilendirmeye göre DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınav sonuçlarının 15–20 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması planlanıyor. Sonuçlar ve duyuruların www.deneyap.org adresi üzerinden paylaşılacağı belirtildi. Takvimde değişiklik yapılması durumunda güncel bilgilendirme yapılabileceği ifade edildi.