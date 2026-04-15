

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Başsavcı Ufuk Mustafa Süren başkanlığında denetimli serbestlik toplantısı Niğde Açık Cezaevi’nde gerçekleştirildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren başkanlığında düzenlenen Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı, il protokol üyeleri ve İl Müdürü Yüksel Dorul’un katılımıyla Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yapıldı.

TOPLANTI NİĞDE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl protokol üyelerinin de yer aldığı toplantıda, denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin genel değerlendirmeler ele alındı.

KURUMSAL KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya ayrıca Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yüksel Dorul da katıldı. Kurum temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği başlıkları değerlendirildi.

DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Kurul toplantısında, denetimli serbestlik kapsamında sürdürülen faaliyetler ve mevcut uygulamaların genel çerçevesi üzerinde duruldu. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantıda, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin denetimli serbestlik süreçlerinin etkinliği açısından önem taşıdığına dikkat çekildi. Mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantının ardından denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin çalışmaların ilgili kurumlar arasında koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik sürecin devam edeceği belirtildi.