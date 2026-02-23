Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda Kayseri İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli gıda kontrolörleri, Ramazan ayı öncesi ve süresince denetimlerini yoğunlaştırdı. Özellikle Ramazan kolileri ile tüketimi artması beklenen temel gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelere yönelik kontroller aralıksız sürdürülüyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artan gıda tüketimi, denetim mekanizmalarını da harekete geçirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kayseri genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmeleri mercek altına alındı. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli gıda kontrolörleri, özellikle Ramazan kolilerinde yer alan ürünler başta olmak üzere halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda maddelerinde kapsamlı incelemeler gerçekleştiriyor.

“RAMAZAN KOLİLERİ MERCEK ALTINDA”

Denetimlerin odağında; bakliyat, un, yağ, şeker, makarna, salça ve benzeri temel tüketim ürünleri yer alıyor. Ramazan kolilerinde bulunan ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluğu titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, hem üretim aşamasında hem de satış noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde hijyen standartları, depolama koşulları ve ürün güvenliğinin öncelikli başlıklar olduğunu belirtiyor.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Kayseri genelinde yürütülen uygulamalarda, risk esaslı denetim modeli uygulanıyor. Özellikle yoğun satış yapılan marketler, zincir mağazalar, toptancılar ve paketleme tesisleri düzenli olarak kontrol ediliyor.

Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu denetimlerde, mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirildi.

HALK SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ

Ramazan ayında artan tüketimle birlikte oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçilmesi ve vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşların da şüpheli gördükleri durumları ilgili birimlere bildirmelerinin denetim sürecine katkı sunduğunu vurguluyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek denetimlerin, hem tüketici güvenliğini artırması hem de piyasada standartlara uygun üretim ve satış anlayışını güçlendirmesi bekleniyor. Kayseri’de sürdürülen bu yoğun kontrol süreci, gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.