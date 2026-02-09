Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla il genelinde satış, toplu tüketim ve üretim işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler hijyen, ürün güvenilirliği ve mevzuata uygunluk başta olmak üzere birçok başlıkta kontrollerini titizlikle sürdürüyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda tüketiminde yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak Aksaray’da denetim faaliyetleri artırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdanın temini amacıyla sahada aktif görev yürütüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda; marketler, fırınlar, kasaplar, pastaneler, tatlı üretim yerleri ile toplu tüketim işletmeleri mercek altına alınıyor. Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza koşulları, son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri ayrıntılı biçimde inceleniyor.

TİTİZ KONTROL, SIFIR TAVİZ

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmede, denetimlerin yalnızca rutin uygulamalar olmadığı, özellikle Ramazan öncesinde daha da sıklaştırıldığı vurgulandı. Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün güvenilir olması için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Yetkililer, mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin gecikmeden uygulandığının da altını çizdi.

AMAÇ: GÜVENİLİR GIDA

Denetimlerin temel hedefinin tüketicinin sağlığını korumak olduğu belirtilirken, üretimden satışa kadar tüm zincirin kontrol altında tutulduğu bildirildi. Gıda işletmecilerinin kurallara uyması, hijyen standartlarını eksiksiz yerine getirmesi ve ürün güvenilirliğini sağlamasının büyük önem taşıdığı hatırlatıldı.

Ramazan ayında artan talep nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

DENETİMLER SÜRECEK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmelerinin denetim süreçlerine katkı sağladığını belirtirken, Ramazan boyunca saha kontrollerinin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Önümüzdeki günlerde hem merkezde hem de ilçelerde denetim faaliyetlerinin daha geniş kapsamlı şekilde devam etmesi bekleniyor.