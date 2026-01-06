Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısı birinci birleşimi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapıldı.

Toplantıda her sene Ocak ayı toplantılarında seçilen Denetim Komisyonda görev yapacak üyeler gizli oy açık tasnif ile belirlendi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasını önerirken, Başkan Subaşı'nın önerisi oy birliği ile kabul edildi. Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşmasına karar verilmesi ile mecliste grubu bulunan tüm partilerin komisyona üye vermesi sağlanmış oldu.

Denetim Komisyonu üyeliğine CHP grubu, Nevin Tan, Ayten Gören Dönmez ve Gültekin Çalışkan'ı, AK Parti grubu, İbrahim Sünetçi'yi, MHP grubu ise Kadir Harmandar'ı aday gösterdi.

Yapılan gizli oylama sonucunda 17'şer oy alan Nevin Tan, Ayten Gören Dönmez ve Gültekin Çalışkan ile 14'er oy alan İbrahim Sünetçi ve Kadir Harmandar Denetim Komisyonu üyesi olarak seçildiler.

Komisyon 45 gün boyunca çalışarak oluşturacağı raporu Bilecik Belediye Meclisine sunacak.