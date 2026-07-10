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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) geçtiğimiz 15 Mayıs’ta resmi olarak ilan edilen Ebola salgını, kontrol altına alınamayan bir hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkedeki doğrulanmış vaka sayısı 1792’ye ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 625’e fırladı.

SALGIN 3 EYALETTE ÇOK AKTİF

Ebola virüsü özellikle ülkenin Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde etkisini hissettiriyor. Mevcut verilere göre, salgın kapsamında 764 hasta hastanelerde veya özel alanlarda izolasyon altında tedavi görürken, virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısı ise 295 olarak açıklandı.

KDC Sağlık Bakanı Roger Kamba, salgının henüz "çok aktif" bir evrede olduğunu vurguladı. Vaka artış hızının ne zaman zirve noktasına (pik) ulaşacağını kestiremediklerini belirten Kamba; yüksek nüfus yoğunluğu, yoğun göç/insan hareketliliği ve yerel halkın müdahale çalışmalarına katılımını zorlaştıran bölgesel şartların salgınla mücadeleyi ciddi şekilde baltaladığını ifade etti.

AŞISI VE ONAYLANMIŞ TEDAVİSİ YOK!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ituri eyaletindeki şüpheli vakaların ardından 17 Mayıs'ta küresel çapta "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Sağlık otoritelerinden gelen açıklamalar ise durumun vehametini ortaya koyuyor: Mevcut salgına, Ebola’nın nadir görülen bir varyantı olan "Bundibugyo" virüsü neden oluyor. İşin en tehlikeli boyutu ise bu varyanta karşı geliştirilmiş onaylı bir tedavi yönteminin ya da aşının henüz bulunmaması.