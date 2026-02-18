Joaquin Castro, ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak yaptığı açıklamada, sınır dışı edilen ailenin avukatıyla görüştüğünü duyurdu. Castro, açıklamasını ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Castro, bronşit tedavisi gören iki aylık Juan Nicolas’ın, 16 aylık kardeşi ile anne ve babasının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza tarafından sınır dışı edildiğini belirtti. Hasta bir bebeğin ailesiyle birlikte ülkeden çıkarılmasını “korkunç bir durum” olarak nitelendirdi.

'SAĞLIK DURUMLARINI TAKİP EDİYORUZ'

Castro, kendisi ve ekibinin aileyle iletişimi sürdürdüğünü, bebeğin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi almaya ve ailenin güvenliğini sağlamaya odaklandıklarını kaydetti. Ayrıca kurumun bu uygulamasından dolayı sorumlu tutulması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Olay, ABD’de göçmenlere yönelik uygulamalar ve insani koşullar konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.