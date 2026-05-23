Sandıkta yenilmiş bir iradenin, hukuk yollarını zorlayarak “mutlak butlan” gibi olağanüstü tartışmalar üzerinden yeniden güç devşirmeye çalışması, toplumda ister istemez büyük bir güvensizlik yaratır. Çünkü demokrasinin özü; milletin sandıkta verdiği kararın tartışmasız şekilde kabul edilmesidir. Milli iradeyi temsil eden yer sandıktır, siyasi hesapların yapıldığı kapalı koridorlar değil…

Bugün toplumun en büyük kaygısı da budur: “Acaba seçimle alınamayan sonuçlar, farklı yollarla mı alınmak isteniyor?”

Eğer hukuk, siyasi rekabetin aracı haline gelirse; demokrasi yara alır. Eğer anayasal kurumların kararları uygulanmaz ya da tartışmaya açılırsa; hukuk devleti zedelenir. Eğer seçmenin iradesi sürekli tartışılır hale gelirse; vatandaşın sandığa olan güveni sarsılır.

Bugün yaşanan tartışmalar yalnızca bir parti meselesi değildir. Asıl mesele; Türkiye’de hukuk düzeninin, seçim sisteminin ve anayasal kurumların geleceğidir.

Çünkü eğer “mutlak butlan” gibi olağanüstü yorumlarla siyasi sonuçlar değiştirilmeye başlanırsa, bu durum yalnızca bir partiyi değil, seçimle göreve gelmiş tüm yapıları tartışmalı hale getirir.

O zaman vatandaş şu soruyu sormaz mı? “Sandıkta alınan hiçbir sonuç güvence altında değil mi?”

Bu mantık genişletildiğinde; seçilmiş belediye başkanlarından milletvekillerine kadar herkesin meşruiyeti tartışmaya açılabilir. Bu ise demokrasi açısından son derece tehlikeli bir kırılma yaratır.

Türkiye’de seçimlerin nihai ve bağlayıcı karar mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. YSK kararlarının kesin olması, seçim sisteminin temel güvencesidir. Eğer YSK’nın verdiği kararlar fiilen tartışmalı hale getirilir ya da yok sayılırsa, yalnızca bugünün değil, gelecekteki tüm seçimlerin güvenilirliği sorgulanır.

Bunun en büyük zararı da muhalefet partilerine olur. Çünkü demokratik sistemlerde muhalefetin en büyük gücü; sandık, hukuk ve anayasal güvencelerdir. Eğer bu güvenceler aşınırsa, yarın hiçbir muhalefet partisi seçimle elde ettiği başarıdan emin olamaz.

Bugün yaşanan gerilimler nedeniyle toplumda artık şu kaygı büyüyor: “Kurumlar mı siyaseti yönetiyor, siyaset mi kurumları?”

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması yönündeki tartışmalar, yargıya duyulan güveni zaten ciddi biçimde sarstı. Şimdi seçim hukukunun da tartışmaya açılması, vatandaşta “devletin temel direkleri sarsılıyor” endişesi yaratıyor.

Oysa demokrasi; sadece seçim yapmak değildir. Demokrasi, sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesidir.

YSK’nın rolü tam da burada önem kazanır. Türkiye’de seçimlerle ilgili nihai karar merci anayasal olarak Yüksek Seçim Kurulu’dur. Ancak son yıllarda yaşanan tartışmalar, toplumda “kurumlar üzerindeki baskı” endişesini büyütmektedir. İnsanlar artık sadece hukuki kararın ne olacağını değil, hukukun bağımsız kalıp kalamayacağını da sorgulamaktadır.

Muhalefet partileri açısından mesele yalnızca bir siyasi tartışma değildir. Eğer bugün seçmenin iradesi farklı yöntemlerle tartışmaya açılırsa, yarın hiçbir siyasi yapı kendisini güvende hissedemez. Çünkü demokrasi; sadece iktidarın değil, muhalefetin de güvencesidir.

Ekonomik açıdan bakıldığında ise belirsizlik, piyasaların en sevmediği ortamdır. Hukuki ve siyasi krizlerin derinleşmesi; dövizden yatırımlara, enflasyondan güven ortamına kadar birçok alanda olumsuz etki yaratabilir. Yatırımcı güven ister, toplum huzur ister, ekonomi ise istikrarla nefes alır.

Bugün asıl korunması gereken; kişiler değil kurumlar, siyasi hesaplar değil hukuk, iktidarlar değil demokrasidir.

Hukuk kişilere göre eğilip bükülmeye başladığında, geriye güven kalmaz. Güvenin olmadığı yerde ise ekonomi zayıflar, toplumsal huzur bozulur, kutuplaşma derinleşir.

Türkiye’nin ihtiyacı yeni krizler değil; hukukun üstünlüğüne, kurumların bağımsızlığına ve milli iradeye koşulsuz saygıdır.

Çünkü demokrasi bir gün herkese lazım olur…