DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde düzenlenen eylemde Rojava'ya yönelik saldırılara tepki gösterdi. Öte yandan DEM'li heyetin Rojava'da olacağı öğrenildi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dilovası’nda yaptığı konuşmada “Rojava kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullanarak, emniyet güçleri, Kocaeli Valisi ve Türkiye iktidarını hedef alan sözleriyle devlete meydan okudu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Dilovası’nda yaptığı konuşmada Rojava’ya ilişkin sert ve tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Gergerlioğlu’nun ifadeleri kamuoyunda dikkat çekerken, konuşmada devlet kurumları doğrudan muhatap alındı.

ROJAVA ÇIKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Gergerlioğlu, konuşmasında, “Değerli basın mensupları ve sevgili halkımız, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, son söyleyeceğimi ilk olarak söyleyeceğim: Rojava kırmızı çizgimizdir, geri adım atmayız. Bu çok nettir” ifadelerini kullandı.

DEVLET KURUMLARINI DOĞRUDAN HEDEF ALDI

Konuşmasının devamında Gergerlioğlu, “Arkadaşlar, bunu herkes bilsin. Burada bizi engelleyen emniyet güçleri de bilsin, Kocaeli Valisi de bilsin, Türkiye iktidarı da bilsin ve tüm dünya da bilsin” sözleriyle devletin ilgili kurumlarını doğrudan hedef aldı.

“OLDU BİTTİYE GETİRİLEMEZ”



Gergerlioğlu, açıklamasını, “Bir oldu bittiye getirerek Kürt halkının kazanımlarını ayaklar altına kimse alamaz” ifadeleriyle sürdürdü.

DEM BUGÜNKÜ PROGRAMI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.

Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları; DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekilimiz ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekilimiz Ali Bozan ile çeşitli baro ve STK temsilcileriyle birlikte Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden Rojava’yı ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında, siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi dinamiklerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirilecektir.