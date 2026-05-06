Açıklamada, kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığı açısından risk taşıdığı vurgulanarak, vatandaşların demiryolu hatları ve istasyon çevrelerinde dikkatli olması istendi.

15 GÜN BOYUNCA UZAK DURUN

TCDD, ilaçlama yapılan alanlara 15 gün süreyle yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca bu süre zarfında hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

TARİHLER AÇIKLANDI

İlaçlama çalışmalarının;

11-15 Mayıs tarihleri arasında Kayaş-Kırıkkale hattında,

18-30 Mayıs tarihleri arasında Kırıkkale-Yerköy-Yozgat ve Sivas hatlarında gerçekleştirileceği bildirildi.