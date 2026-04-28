Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu taşımacılığında dijitalleşmenin hem hizmet kalitesini artırdığını hem de çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunduğunu açıkladı. Özellikle son yıllarda hayata geçirilen projeler sayesinde yolcu deneyiminin daha hızlı, pratik ve çevre dostu hale geldiği vurgulandı.
Demiryollarında yeşil dönüşüm: 3 bin ağaç kesilmekten kurtuldu
Demiryollarında dijital dönüşüm hız kazandı. Yılda 24 milyon dijital bilet işlemi sayesinde 3 bin ağacın kesilmesi önlenirken, mobil ve web satış oranları rekor seviyeye ulaştı. YHT biletlerinin yüzde 90’ı artık dijital kanallardan alınıyor.Derleyen: Haber Merkezi
Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda doğayı koruyan stratejik bir dönüşüm olduğunun altını çizdi. Yolcu taşımacılığı süreçlerinde yapılan iyileştirmelerin, hem vatandaş memnuniyetini artırdığı hem de kaynak kullanımını minimize ettiği ifade edildi.
24 MİLYON DİJİTAL BİLET İLE 3 BİN AĞAÇ KORUNDU
Demiryollarında hayata geçirilen Yolcu Taşıma Platformu (YTP), biletleme süreçlerini tek çatı altında toplayarak büyük kolaylık sağladı.
Bakan Uraloğlu, sistemin çevresel etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi ile 3 bin ağacın kesilmesi önlendi”
Bu açıklama, dijitalleşmenin yalnızca hız ve konfor değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da kritik bir rol oynadığını ortaya koydu. Kağıt bilet kullanımının azalmasıyla birlikte ciddi bir doğal kaynak tasarrufu sağlandığı belirtildi.
YERLİ YAZILIM VE GÜÇLÜ ALTYAPI
TCDD Taşımacılık AŞ tarafından tamamen yerli mühendislik imkânlarıyla geliştirilen YTP, teknolojik altyapısıyla da dikkat çekiyor. Platformun bulut tabanlı yapısı sayesinde günlük yüksek işlem hacimleri sorunsuz şekilde karşılanabiliyor.
Bakan Uraloğlu, sistemin teknik kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Bilet kesim işlem süresi gişede 15, mobilde 35 saniyeye kadar düştü. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde sistem günde 85 bin biletleme işlemini karşılayabiliyoruz. Mikroservis mimarisi ise yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kaynak kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. YTP, Türkiye Bilişim Derneği’nin 2025 Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında ‘Kamudan Vatandaşa Hizmetler’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.”
Türkiye Bilişim Derneği tarafından verilen ödül, sistemin başarısını tescilleyen önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
MOBİL VE WEB KULLANIMI ZİRVEDE
Demiryollarında dijital kanalların kullanım oranı her geçen yıl artış gösteriyor. 2025 yılı verilerine göre bilet satışlarının büyük bir kısmı artık fiziksel gişeler yerine dijital platformlar üzerinden gerçekleşiyor.
Bakan Uraloğlu, bu dönüşümü şu sözlerle aktardı:
“2025 yılında toplam bilet satışlarımızın yüzde 45’i mobil uygulama, yüzde 24’ü web sitesi üzerinden yapıldı; yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90’ı dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşti.”
Bu veriler, özellikle mobil uygulamaların yolcular tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini ortaya koyuyor
QR KOD İLE HIZLI VE TEMASSIZ SEYAHAT
Dijitalleşmenin bir diğer önemli adımı ise yolcu kabul süreçlerinde yaşandı. Artık tren yolculuklarında QR kod ve kimlik kartı ile hızlı geçiş imkânı sunuluyor. Bu sistem sayesinde bekleme süreleri azalırken, temassız işlem avantajı da sağlanıyor.
Yapılan bu yeniliklerin, yolcu deneyimini önemli ölçüde iyileştirdiği ve işlemleri daha hızlı hale getirdiği ifade ediliyor.