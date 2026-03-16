Demiryolları tatil yoğunluğuna hazır: Trenlere 8 bin 898 kişilik ek kapasite

Ramazan Bayramı’nda artan yolcu talebine karşı YHT, anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında 6 ek YHT seferi gerçekleştirileceğini söyledi.

Ramazan Bayramı’nda tatile ya da memleketine gitmek isteyenler, otogar, istasyon ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “Ramazan Bayramı’nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık.” ifadelerini kullandı.

YHT’YE 2 BİN 898 KİŞİLİK 6 EK SEFER

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Ankara- İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara’dan saat 11.15 ’te, İstanbul’dan ise 17.45’te gerçekleştirileceğini belirtti.

6 BİN KİŞİLİK EK KOLTUK KAPASİTESİ

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, “19 Mart– 23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

DEMİRYOLLARI TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIR

Demiryolunun güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu belirten Uraloğlu, “Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık.” ifadelerini kullandı.

