Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün, Bahçeli’nin Demirtaş’ın serbest kalma talebi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

‘ÖCALAN’I TAHLİYE EDERLER AMA DEMİRTAŞ’I ETMEZLER’

Erdoğan’ın Demirtaş’ı tahliye etmeyeceğini söyleyen Üstün, “Öcalan’ı tahliye ederler ama Demirtaş'ı etmezler. Onlar teröristten korkmazlar, siyasetçiden korkarlar” dedi.

Demirtaş’ın siyasi bir karşılığı olduğunu belirten Üstün, Öcalan’ın ise siyasi iddiasının olmayacağını Bahçeli’nin Demirtaş’ı serbest bırakacak güçte olmadığını ifade etti.

‘DEMİRTAŞ ERDOĞAN İÇİN SİYASİ TEHDİT’

“Demirtaş, Erdoğan için siyasi tehdit” diyen Üstün, “Bahçeli, boşluğa konuşmaktan vazgeçmeli. Bahçeli, Erdoğan ile görüşüp taleplerini iletmeli. Aksi taktirde Bahçeli, her geçen gün itibar kaybediyor” sözlerini sarf etti.

Üstün, yaptığı açıklamanın tamamında şunları söyledi, “Demirtaş’ın siyasi olarak bu ülkede bir karşılığı olabileceğini düşünüyorlar. Öcalan’ın siyasi iddiası olmaz. Bahçeli orada elini yüksek tutuyor olabilir. Kayyumlar konusunu anca durdurabilir Bahçeli. Bahçeli’nin gücü Demirtaş’ı bırakmaya yetmez. Demirtaş, Erdoğan için siyasi tehdit. Bahçeli, boşluğa konuşmaktan vazgeçmeli. Bahçeli, Erdoğan ile görüşüp taleplerini iletmeli. Aksi taktirde Bahçeli, her geçen gün itibar kaybediyor.”