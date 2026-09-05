Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın cezasını tamamlayarak 8 Eylül’de tahliye olacağını duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, “Dr. Adnan Selçuk Mızraklı 63 yaşında, Diyarbakır’ın yüreği sevgiyle dolu genel cerrahı. Sadece dört ay belediye başkanlığı yapabildi. Sonrasında suçsuz, günahsız, delilsiz, hukuksuz yedi yıl hapis” sözlerini sarf etti.

'SALI SABAHI BURADAN ÇIKACAK'

Mızraklı ile cezaevindeki son beş yıllarını birlikte geçirdiklerini anlatan Demirtaş, tahliye tarihini de açıkladı. Demirtaş, “Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın dört ay belediye başkanlığına karşı yedi yıl hapis yatmış ve cezasını tamamlayarak, ‘kardeşlik’ henüz ona uğramadan 8 Eylül Salı günü tahliye olacak temiz yürekli bilgesi” ifadelerini kullandı.

Mızraklı’nın tahliyesinin ardından Diyarbakır’a gideceğini belirten Demirtaş, “Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir” dedi.

7 YIL ÖNCE TUTUKLANMIŞTI



2019 yılındaki yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı'nın yerine Ağustos 2019'da kayyum atanmış, 22 Ekim 2019 tarihinde de tutuklanmıştı.