Demirören Holding’in Ziraat Bankası'ndan 800 milyon dolarlık kredi aldığı öne sürülmüş hatta bu kredi, yıllar içinde birçok kez yeniden yapılandırıldı ve vade 2036'ya kadar uzatıldı da iddia edilmişti.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ‘bir medya grubunun satın alımı için Ziraat Bankası’nca kullandırıldığı öne sürülen 800 milyon dolarlık krediyi’ 8 Ocak’ta Meclis’e taşıdı.

Demirören Grubu’na kullandırıldığı vurgulanan krediyle ilgili Emre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

'TİCARİ SIR' DENİLDİ

Mehmet Şimşek ise soru önergesini yanıtladı. Şimşek, imzalı yanıtta Ziraat Bankası’nın sorulara yönelik açıklaması paylaşıldı. Yapılan açıklamada Demirören Grubu’na kullandırıldığı iddia edilen krediye bir kez daha, ‘ticari sır’ denildi.

Önergeye yanıt, 18 Şubat’ta gelirken, şu ifadeler yer aldı:

“Kamuya açıklanan Ziraat Bankası finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgilerin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun, ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73’üncü maddesi kapsamında banka/müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır.”